«J'ai embrassé Kylian Mbappé», cette mannequin a eu la peur de sa vie !

Il y a quelques années, une mannequin russe a avoué qu'elle avait déjà embrassé Kylian Mbappé, et ce, alors qu'ils étaient tous les deux célibataires. Toutefois, cette célébrité a eu peur que cela lui retombe dessus à cause d'un détail sur le footballeur français qu'elle ignorait.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En effet, la star de 27 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a près d'un an et demi. Pourtant, Kylian Mbappé disposait d'une option dans son contrat pour étendre son bail d'une saison à Paris.
«Je ne savais pas qu'il avait 17 ans»
Comme l'a avoué Kylian Mbappé à sa mère, il est difficile pour lui d'avoir des relations amoureuses durant sa carrière, et ce, à cause de sa notoriété. « Je lui ai demandé dernièrement s’il avait une copine. Il m’a répondu : "Tu vois une copine dans ce bourbier ?" C’est compliqué d’être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. Il en a déjà eu et ce n’est pas simple pour les deux », a confié Fayza Lamari lors d'un entretien accordé à L'Equipe l'année dernière. Malgré tout, Kylian Mbappé vient de sauter le pas avec Ester Expósito, une actrice espagnole. Et lorsqu'il était adolescent, l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco a été proche d'une mannequin russe.
«Mon Dieu, je vais aller en prison pour pédophilie»
« Oui, j'ai embrassé Mbappe, qu'est-ce qui ne va pas ? J'étais célibataire, lui aussi était célibataire. Mais je ne savais pas qu'il avait 17 ans à l'époque, pas encore 18 ans. Quand je l'ai découvert, je me suis dis : "mon Dieu, je vais aller en prison pour pédophilie". Vous demandez pourquoi notre relation n'est pas allée plus loin. Eh bien, ce n'était tout simplement pas excitant, un baiser peut être juste un baiser. Il était aussi trop jeune, ce n'est pas quelque chose que j'aime. J'ai besoin d'être excité, j'ai besoin d'être courtisé. Tu sais, je suis gâté d'attention. Nous nous sommes revu quelques jours après le baiser, et Mbappe pensait que ça allait arriver. Mais je ne pouvais pas le faire », a reconnu Victoria Bonya (46 ans) lors d'un entretien accordé à Sport-Express en 2021.