«J'ai embrassé Kylian Mbappé», cette mannequin a eu la peur de sa vie !

Amadou Diawara

Il y a quelques années, une mannequin russe a avoué qu'elle avait déjà embrassé Kylian Mbappé, et ce, alors qu'ils étaient tous les deux célibataires. Toutefois, cette célébrité a eu peur que cela lui retombe dessus à cause d'un détail sur le footballeur français qu'elle ignorait.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En effet, la star de 27 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a près d'un an et demi. Pourtant, Kylian Mbappé disposait d'une option dans son contrat pour étendre son bail d'une saison à Paris.

Mercato - PSG : Un accord est déjà conclu avec ce crack, ça va plaire à Paris ! https://t.co/6Xh7Ns1n0M — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

«Je ne savais pas qu'il avait 17 ans» Comme l'a avoué Kylian Mbappé à sa mère, il est difficile pour lui d'avoir des relations amoureuses durant sa carrière, et ce, à cause de sa notoriété. « Je lui ai demandé dernièrement s’il avait une copine. Il m’a répondu : "Tu vois une copine dans ce bourbier ?" C’est compliqué d’être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. Il en a déjà eu et ce n’est pas simple pour les deux », a confié Fayza Lamari lors d'un entretien accordé à L'Equipe l'année dernière. Malgré tout, Kylian Mbappé vient de sauter le pas avec Ester Expósito, une actrice espagnole. Et lorsqu'il était adolescent, l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco a été proche d'une mannequin russe.