Kylian Mbappé : Le nom de son remplaçant en équipe de France lâché sur La Chaine L’Equipe

Amadou Diawara

Handicapé par son genou depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a repris la compétition avec le Real Madrid ce mardi soir. En effet, le numéro 10 merengue est entré en jeu contre Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. S'il a été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé pourrait être préservé lors de la tournée aux Etats-Unis. Et pour le remplacer, ce candidat postule.

Depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé est en délicatesse avec son genou. Alors qu'il a forcé sur sa blessure, le numéro 10 du Real Madrid a été contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines ces derniers temps. Et il a repris la compétition ce mardi soir face à Manchester City. Convoqué par Didier Deschamps pour la tournée aux Etats-Unis, Kylian Mbappé pourrait être ménagé lors des prochains matchs des Bleus. Et pour le remplacer, Emilie Ros a un nom en tête : Hugo Ekitike.

Equipe de France : Deschamps l’a snobé, un international n'a pas dit son dernier mot https://t.co/nKQQeWLP5f — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Il m’a fait penser à Mbappé» « Hugo Ekitike ? Il y a une prise de maturité sur le terrain et dans sa communication. Je suis obligée de revenir là-dessus, dans sa communication, il m’a fait penser à Mbappé. Sur les intonations, la façon de s’exprimer après le match. Si cette confiance-là, il me la donne en Bleus, je dis oui 1000 fois en fait. S’il arrive à garder la confiance qu’il a à Liverpool, la stature qu’il a prise, si en Bleu, il arrive comme ça, oui pour moi c’est le remplaçant de Mbappé. Mais à mon sens, jusqu'à présent, il a encore à prouver malheureusement, en France et en équipe de France. C’est toute la difficulté », a estimé Emilie Ros, présente dans l'émission L'Equipe de Greg ce jeudi soir.