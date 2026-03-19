Kylian Mbappé : Sa cote de popularité chute en France, la nouvelle confirmation

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid il y a près d'un an et demi. Depuis son départ, l'attaquant français a vu sa cote de popularité baisser en France. En effet, il a chuté au classement des personnalités préférées des enfants.

Lors de l'été 2017, l'AS Monaco et le PSG ont trouvé un accord pour conclure le transfert de Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant de 27 ans a été prêté avec option d'achat au club parisien, avant que ce dernier n'active sa clause à 180M€ pour le conserver. Et après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de tenter sa chance à l'étranger.

Mercato - PSG : Un joueur était parti au clash pour son transfert, «ma face du ghetto est ressortie» https://t.co/SRKP3bEDMZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Kylian Mbappé avait la cote chez les enfants en 2024 En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. Plutôt que d'activer l'option pour étendre son bail d'un an à Paris, le capitaine de l'équipe de France s'est envolé vers Madrid pour signer librement et gratuitement au Real. Ayant migré en Espagne il y a un peu plus d'un an et demi, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité baisser dans son pays natal au fil des mois, notamment chez les enfants.