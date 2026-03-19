Kylian Mbappé : Sa cote de popularité chute en France, la nouvelle confirmation

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid il y a près d'un an et demi. Depuis son départ, l'attaquant français a vu sa cote de popularité baisser en France. En effet, il a chuté au classement des personnalités préférées des enfants.
Lors de l'été 2017, l'AS Monaco et le PSG ont trouvé un accord pour conclure le transfert de Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant de 27 ans a été prêté avec option d'achat au club parisien, avant que ce dernier n'active sa clause à 180M€ pour le conserver. Et après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de tenter sa chance à l'étranger.
Kylian Mbappé avait la cote chez les enfants en 2024
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. Plutôt que d'activer l'option pour étendre son bail d'un an à Paris, le capitaine de l'équipe de France s'est envolé vers Madrid pour signer librement et gratuitement au Real. Ayant migré en Espagne il y a un peu plus d'un an et demi, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité baisser dans son pays natal au fil des mois, notamment chez les enfants.
Kylian Mbappé est passé de la 4ème à la 19ème place
En mars 2024, le Journal de Mickey a publié son classement des personnalités préférées des 7-14 ans en France. Une grande enquête réalisée avec Ipsos. Alors qu'il évoluait encore au PSG, Kylian Mbappé était au pied du podium, derrière Soprano (1er), Antoine Griezmann (2ème) et Thomas Pesquet (3ème). Un an plus tard, le numéro 10 du Real Madrid avait déjà perdu six places, étant à la 11ème position. Leon Marchand (1er), Teddy Riner (2ème) et Artus (3ème) ayant composé le trio de tête. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé a dégringolé à la 19ème place, voyant Soprano (1er), Victor Wembanyama (2ème) et Olivier Giroud (3ème) sur le podium.