Kylian Mbappé : «Je ne veux pas me mettre à la place de l'entraîneur...», Deschamps a déjà vendu la mèche ?

On va pouvoir reparler de lui pour ses prestations sur le terrain et non exclusivement pour ses occupations en dehors. En effet, Kylian Mbappé a signé son retour à la compétition après plus de trois semaines d'absence pour une blessure au genou. Juste à temps pour la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde, permettant à Didier Deschamps de faire passer un message en conférence de presse.
5 rencontres loin des pelouses. Pendant trois semaines, Kylian Mbappé a été contraint de regarder ses coéquipiers du Real Madrid avancer sans lui. Et ce, à cause d'une entorse au niveau du genou gauche qui l'a handicapé au point où il s'était rendu à Paris au début du mois de mars dans l'optique de consulter des spécialistes pour le bien de sa rééducation.
«Il est censé, je ne veux pas me mettre à la place d'(Alvaro) Arbeloa, jouer ce match là»
Mardi soir, Kylian Mbappé a remontré le bout de son nez à l'Etihad Stadium dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions. Une nouvelle victoire contre Manchester City (2-1) avec un peu plus de 20 minutes de jeu offertes par Alvaro Arbeloa à son attaquant. En conférence de presse jeudi pour communiquer sa liste des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale du mois de mars, Didier Deschamps a eu un petit message pour l'entraîneur du Real Madrid. « Compte tenu de son problème au genou, est-ce que vous avez envisagé de ne pas sélectionner Kylian ou c'était impossible ? Rien n'est impossible. A partir du moment où il y avait un protocole qui était mis en place et a été respecté, il était dans le timing. Ca s'est passé comme c'était prévu, le fait qu'il soit disponible pour le match contre City où il est rentré 25 minutes. Il y a un match important dimanche face à l'Atletico de Madrid où il est censé, je ne veux pas me mettre à la place d'(Alvaro) Arbeloa, jouer ce match là ».
«Il n'y avait pas d'obligation même si j'ai pu entendre qu'il soit juste là pour faire du marketing»
Après l'Atletico de Madrid, Kylian Mbappé rejoindra le groupe France et mènera donc la reconnaissance en tant que capitaine pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord avec deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie les 26 et 29 mars prochain aux Etats-Unis. Mbappé sera là pour le football et non le marketing d'après les propos tenus par son sélectionneur Didier Deschamps. « En terme de blessure, le protocole a été respecté, j'échangeais régulièrement avec Kylian. Il n'y avait pas d'obligation même si j'ai pu entendre qu'il soit juste là pour faire du marketing. Certes, Kylian a un impact important qui fait partie de sa vie de footballeur, mais c'était surtout de son côté que c'était clair qu'il voulait être là avec nous, mais en tant que joueur ».