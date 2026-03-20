Kylian Mbappé : «Je ne veux pas me mettre à la place de l'entraîneur...», Deschamps a déjà vendu la mèche ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On va pouvoir reparler de lui pour ses prestations sur le terrain et non exclusivement pour ses occupations en dehors. En effet, Kylian Mbappé a signé son retour à la compétition après plus de trois semaines d'absence pour une blessure au genou. Juste à temps pour la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde, permettant à Didier Deschamps de faire passer un message en conférence de presse.

5 rencontres loin des pelouses. Pendant trois semaines, Kylian Mbappé a été contraint de regarder ses coéquipiers du Real Madrid avancer sans lui. Et ce, à cause d'une entorse au niveau du genou gauche qui l'a handicapé au point où il s'était rendu à Paris au début du mois de mars dans l'optique de consulter des spécialistes pour le bien de sa rééducation.

🚨 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ! 😑🇫🇷



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«Il est censé, je ne veux pas me mettre à la place d'(Alvaro) Arbeloa, jouer ce match là» Mardi soir, Kylian Mbappé a remontré le bout de son nez à l'Etihad Stadium dans le cadre du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions. Une nouvelle victoire contre Manchester City (2-1) avec un peu plus de 20 minutes de jeu offertes par Alvaro Arbeloa à son attaquant. En conférence de presse jeudi pour communiquer sa liste des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale du mois de mars, Didier Deschamps a eu un petit message pour l'entraîneur du Real Madrid. « Compte tenu de son problème au genou, est-ce que vous avez envisagé de ne pas sélectionner Kylian ou c'était impossible ? Rien n'est impossible. A partir du moment où il y avait un protocole qui était mis en place et a été respecté, il était dans le timing. Ca s'est passé comme c'était prévu, le fait qu'il soit disponible pour le match contre City où il est rentré 25 minutes. Il y a un match important dimanche face à l'Atletico de Madrid où il est censé, je ne veux pas me mettre à la place d'(Alvaro) Arbeloa, jouer ce match là ».