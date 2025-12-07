Mohamed Salah au PSG : C'est déjà fixé !

Alexis Brunet

Rien ne va plus pour Liverpool. Les Reds sont actuellement neuvièmes de Premier League avec 10 points de retard sur le leader Arsenal et à cela s’est rajoutée l’affaire Mohamed Salah. L’Égyptien a pris la parole samedi après le match contre Leeds (3-3) et il a fortement critiqué le club et son entraîneur. Un départ semble donc se dessiner, mais cela ne devrait pas être vers le PSG.

Samedi soir, Mohamed Salah en avait gros sur la patate. Après un troisième match de suite commencé sur le banc, l’international égyptien s’est présenté face à la presse après la rencontre face à Leeds (3-3) et il s’est confié sur son malheur actuel chez les Reds, lui qui semble être devenu qu’un second couteau. « Je suis déçu, très déçu. J’ai fait tellement pour ce club, tout le monde l'a vu au fil des années, surtout l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi je suis sur le banc. J'ai l'impression que le club me jette sous le bus, c'est comme ça que je le ressens. Je crois qu'il est très clair que quelqu'un veut que je sois le bouc émissaire. Le club m'a promis beaucoup cet été, et maintenant, je suis sur le banc pour trois matches. Je ne peux pas dire qu'ils ont tenu leur promesse. »

Salah critique Slot L’été dernier, alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs européens dont le PSG ainsi que certaines formations saoudiennes, Mohamed Salah avait décidé de rester à Liverpool. Malheureusement, l’attaquant reproche à son club de ne pas avoir tenu ses promesses et il en veut également à son entraîneur Arne Slot. « J'ai dit plusieurs fois auparavant que j'avais une bonne relation avec le manager, et soudain, nous n'avons plus de relation. Je ne sais pas pourquoi. Il semble que quelqu'un ne me veut plus de moi au club. Encore une fois, ce club, je le supporterai toujours. Mes enfants le supporteront toujours. J'aime tellement ce club et je l'aimerai toujours. Ce n'est pas acceptable pour moi, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je ne comprends pas. »