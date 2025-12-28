De l’équipe de France au PSG : Le transfert choc de 2026 ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain est devenu friand de jeunes talents tricolores, mais également de joueurs affirmés de l’équipe de France. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, mais la liste pourrait bien s’allonger, avec l’arrivée d’une nouvelle star de l’équipe de France.

A Paris, on est souvent partis à l’étranger pour chercher des stars. Mais la donne a changé depuis quelques années, puisque la colonie française du PSG s’est agrandie. Et ce n’est pas terminé, puisque le duo formé par Luis Campos et Luis Enrique semble avoir d’autres pistes en tête.

Manu Koné, le rêve du PSG ? C’est le cas avec Manu Koné, qui pourrait bien être le gros coup de l’été 2026. Plusieurs sources en Italie annoncent que le milieu de terrain de l’AS Roma serait l’une des priorités du PSG, avec Luis Enrique qui aurait été séduit par ses prestations ces derniers mois. Radio Radio a même évoqué des discussion secrètes qui se tiendraient actuellement à Paris, avec le directeur sportif romain Frederic Massara.