Transfert au PSG : Le retour que personne n’a vu venir !

Le PSG préparerait un gros coup sur le mercato... pour l’été prochain ! Le club de la capitale garderait en effet un œil sur Marcus Rashford. Le FC Barcelone ne saurait pas encore s’il lèvera ou non l’option d’achat de l’international anglais. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas seuls sur le coup, puisque la Premier League se tiendrait également en embuscade.

Alors que le mercato hivernal n’est pas encore passé, le PSG préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain ! Plusieurs noms ont été évoqués chez les Rouge-et-Bleu ces derniers temps : Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Julian Alvarez... Les dirigeants parisiens voudraient offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Et dans cette optique, ils auraient activé une nouvelle piste à l’étranger.

Le PSG cible Marcus Rashford sur le mercato Le PSG serait en effet attentif à la situation de Marcus Rashford. Prêté par Manchester United, l’attaquant de 28 ans se montre impressionnant au FC Barcelone (6 buts et 10 passes décisives en 20 matchs). Mais le club catalan ne sait pas encore s’il lèvera l’option d’achat incluse dans le deal de l’international anglais.