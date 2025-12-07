Rupture avec Luis Enrique, transfert annoncé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a bouclé le transfert de Bradley Barcola à l'été 2023. Néanmoins, malgré le fait qu'il soit devenu un joueur important de l'effectif de Luis Enrique, il n'en est pas un membre incontournable pour autant. Sa situation sportive le laisse sur sa faim au point de remettre en question son avenir à Paris ?

« Bradley Barcola avait des touches pour le Bayern, Luis Enrique l'a bloqué puisqu'il voulait véritablement que Barcola reste ». A la dernière intersaison, il a grandement été question d'un éventuel départ de Bradley Barcola pour le Bayern Munich ou Liverpool dans la presse. L'ailier du PSG de 23 ans n'a pas manqué n'était plus un titulaire indiscutable dans les grands matchs du Paris Saint-Germain et voyait le trio Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué lui griller la priorité.

Bradley Barcola loin d'être heureux de son sort au PSG Pour autant, son entraîneur Luis Enrique comptait sur lui et a catégoriquement refusé de le laisser filer chez la concurrence en Ligue des champions. Toutefois, bien qu'il ait bénéficié d'un temps de jeu conséquent depuis le coup d'envoi de la saison en raison des multiples cas de blessures dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain, Barcola est insatisfait de sa situation sportive au club comme le10sport.com vous l'a dévoilé en exclusivité ce samedi 6 décembre.