Kylian Mbappé : Il réclame son transfert au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a pris une décision forte. Au cours de ces dernières semaines, un joueur aurait approché le comité directeur dans le but d'offrir ses services contre la modique somme de 0€ d'indemnité de transfert. Pas de quoi faire vaciller la Casa Blanca pour autant. Bien au contraire...

Après Dean Huijsen, Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold ou encore Alvaro Carreras, place à Ruben Neves ? L'ex-milieu de terrain de Wolverhampton et du FC Porto se trouve dans l'ultime saison de son contrat le liant à Al-Hilal. De quoi lui donner des idées pour la suite de sa carrière alors que le statut d'agent libre lui tend les bras.

Le Real Madrid approché... par Ruben Neves Il est question d'une éventuelle signature de Ruben Neves au Real Madrid pour une indemnité de transfert de 0€ à la fin de la saison dans la presse étrangère. Une hypothèse qui semble particulièrement plaire à l'international portugais de 28 ans. Si bien que selon José Felix Diaz, Neves aurait lui-même proposé ses services aux dirigeants du Real Madrid.