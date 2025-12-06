20M€ : Le prochain transfert du PSG est programmé ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG à l’hiver 2024, Lucas Beraldo n’a jamais vraiment réussi à s’imposer, alternant entre le bon et le moins bon. Le défenseur central pourrait donc ne plus faire de vieux os à Paris et deux clubs italiens souhaiteraient le faire venir. Un prêt avec une option d’achat à 20M€ pourrait être accepté par le champion de France.

Outre Marquinhos, le PSG possède dans ses rangs un autre défenseur central brésilien en la personne de Lucas Beraldo. Ce dernier est arrivé à Paris lors du mercato hivernal 2024 avec la réputation d’un crack dans son pays. Malheureusement, il n’a pas encore réussi à s’imposer pleinement chez le champion de France et des rumeurs commencent donc à fleurir.

Beraldo vers l’Italie ? Selon Calcio Mercato, le PSG ne serait pas complètement fermé à l’idée de se séparer de Lucas Beraldo. L’AC Milan et la Juventus de Turin seraient intéressées par le Brésilien et il se dit qu’une offre de prêt avec une option d’achat de 20M€ pourrait être acceptée par Nasser Al-Khelaïfi.