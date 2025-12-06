20M€ : Le prochain transfert du PSG est programmé ?

Depuis son arrivée au PSG à l’hiver 2024, Lucas Beraldo n’a jamais vraiment réussi à s’imposer, alternant entre le bon et le moins bon. Le défenseur central pourrait donc ne plus faire de vieux os à Paris et deux clubs italiens souhaiteraient le faire venir. Un prêt avec une option d’achat à 20M€ pourrait être accepté par le champion de France.
Outre Marquinhos, le PSG possède dans ses rangs un autre défenseur central brésilien en la personne de Lucas Beraldo. Ce dernier est arrivé à Paris lors du mercato hivernal 2024 avec la réputation d’un crack dans son pays. Malheureusement, il n’a pas encore réussi à s’imposer pleinement chez le champion de France et des rumeurs commencent donc à fleurir.
Beraldo vers l’Italie ?
Selon Calcio Mercato, le PSG ne serait pas complètement fermé à l’idée de se séparer de Lucas Beraldo. L’AC Milan et la Juventus de Turin seraient intéressées par le Brésilien et il se dit qu’une offre de prêt avec une option d’achat de 20M€ pourrait être acceptée par Nasser Al-Khelaïfi.
Lucas Beraldo dément les rumeurs d’un possible départ
Fin octobre, certaines sources avaient déjà affirmé que Lucas Beraldo pouvait rapidement quitter le PSG. Cela était arrivé jusqu’aux oreilles du principal intéressé, qui avait alors répondu par le biais d’un story Instagram. « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! »