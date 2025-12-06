Transfert à l’OL : Discussions annoncées avec un international français !

En quête d’un renfort défensif cet hiver pour pallier les départs à la CAN de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, l’Olympique Lyonnais serait entré en contact avec Axel Disasi. L’international français de 27 ans, vice-champion du monde (2022), n’a pas disputé le moindre match avec Chelsea cette saison et devrait quitter Londres durant le mois de janvier.
Contraint d’agir avec des moyens limités sur le mercato, l’Olympique Lyonnais est dans l’obligation de mettre la main sur un renfort défensif cet hiver, puisque Clinton Mata et Moussa Niakhaté vont bientôt partir à la CAN qui aura lieu dans quelques jours au Maroc (21 décembre-18 janvier). Selon L’Équipe, l’OL s’active en coulisse pour trouver une solution.
Discussions entre l’OL et Disasi
D’après le quotidien sportif, l’OL a contacté Axel Disasi en vue du mercato hivernal. Cela fait plusieurs jours que les deux parties discutent d’une possible arrivée dans le Rhône en janvier, ce qui permettrait à l’international français (5 sélections) de quitter le loft de Chelsea, lui qui n’a pas joué de la saison avec l’équipe première.
Lyon cherche un joueur performant immédiatement
L’Équipe précise qu’une arrivée d’Axel Disasi à Lyon est encore loin d’être actée puisque le défenseur de 27 ans dispose d’autres options, tandis que l’OL est à la recherche d’un élément performant immédiatement pour remplacer ses joueurs partis à la CAN, ce qui n'est sans doute pas le cas du vice-champion du monde.