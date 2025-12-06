Transfert à l’OL : Discussions annoncées avec un international français !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête d’un renfort défensif cet hiver pour pallier les départs à la CAN de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, l’Olympique Lyonnais serait entré en contact avec Axel Disasi. L’international français de 27 ans, vice-champion du monde (2022), n’a pas disputé le moindre match avec Chelsea cette saison et devrait quitter Londres durant le mois de janvier.

Contraint d’agir avec des moyens limités sur le mercato, l’Olympique Lyonnais est dans l’obligation de mettre la main sur un renfort défensif cet hiver, puisque Clinton Mata et Moussa Niakhaté vont bientôt partir à la CAN qui aura lieu dans quelques jours au Maroc (21 décembre-18 janvier). Selon L’Équipe, l’OL s’active en coulisse pour trouver une solution.

Discussions entre l’OL et Disasi D’après le quotidien sportif, l’OL a contacté Axel Disasi en vue du mercato hivernal. Cela fait plusieurs jours que les deux parties discutent d’une possible arrivée dans le Rhône en janvier, ce qui permettrait à l’international français (5 sélections) de quitter le loft de Chelsea, lui qui n’a pas joué de la saison avec l’équipe première.