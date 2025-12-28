Luis Enrique : Un renfort débarque, c’est l’amour fou au PSG !

Au cours des dernières semaines, un gros changement a eu lieu au sein de l’effectif du PSG. Blessé, Lucas Chevalier a laissé sa place à Matvey Safonov dans les buts parisiens. Le Russe, qui a réalisé de belles prestations jusque-là, semble avoir réussi à conquérir Luis Enrique d’après la presse étrangère.
Le PSG pourrait vivre un véritable chamboulement concernant sa deuxième partie de saison. En effet, la formation dirigée par Luis Enrique pourrait voir s’opérer un changement de gardien. Arrivé cet été en provenance du LOSC afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a pas totalement convaincu à Paris…
Safonov s’est imposé
De plus, l’ancien Lillois, qui s’est blessé à la cheville récemment, a observé son remplaçant Matvey Safonov inscrire de précieux points lors des derniers matchs du PSG. Impérial face à Flamengo, le Russe a également délivré de belles performances face à Rennes, Metz, et Bilbao au cours du mois de décembre.
Luis Enrique a apprécié
De quoi prendre définitivement la place de numéro un dans les buts du PSG ? Pas sûr encore. Cependant, une chose est certaine ; Matvey Safonov a réussi à conquérir Luis Enrique. Comme l’annonce le Corriere Dello Sport, le Russe a séduit l’entraîneur espagnol qui a apprécié ses dernières prestations dans les buts. Affaire à suivre pour la deuxième partie de saison...