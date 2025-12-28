Luis Enrique : Un renfort débarque, c’est l’amour fou au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, un gros changement a eu lieu au sein de l’effectif du PSG. Blessé, Lucas Chevalier a laissé sa place à Matvey Safonov dans les buts parisiens. Le Russe, qui a réalisé de belles prestations jusque-là, semble avoir réussi à conquérir Luis Enrique d’après la presse étrangère.

Le PSG pourrait vivre un véritable chamboulement concernant sa deuxième partie de saison. En effet, la formation dirigée par Luis Enrique pourrait voir s’opérer un changement de gardien. Arrivé cet été en provenance du LOSC afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a pas totalement convaincu à Paris…

Safonov s’est imposé De plus, l’ancien Lillois, qui s’est blessé à la cheville récemment, a observé son remplaçant Matvey Safonov inscrire de précieux points lors des derniers matchs du PSG. Impérial face à Flamengo, le Russe a également délivré de belles performances face à Rennes, Metz, et Bilbao au cours du mois de décembre.