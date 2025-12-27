Mercato : Le coup à la Kvaratskhelia de l'OL !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OL a décidé de faire venir Endrick sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid pour donner un coup de fouet à son attaque. Le Brésilien ne pourra malheureusement pas disputer les deux dernières rencontres de la phase de championnat de Ligue Europa. Le PSG avait eu le même problème avec Khvicha Kvaratskhelia la saison passée.

Le mercato hivernal n’a pas officiellement ouvert ses portes, mais l’OL a déjà réussi un premier gros coup. Les dirigeants lyonnais ont réussi à mettre la main sur Endrick qui est prêté par le Real Madrid pour une durée de six mois. Le Brésilien va tenter de se montrer pour participer à la Coupe du monde, tout en redynamisant l’attaque du club français.

Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa Endrick devra permettre à l’OL de viser les premières places en Ligue 1, mais également d’aller loin en Ligue Europa. Malheureusement, comme le rapporte Foot Mercato, le Brésilien sera privé des deux derniers matchs de la phase de championnat de C3. Selon le règlement de l’UEFA, les recrues arrivées lors du mercato hivernal ne peuvent pas disputer la première partie de la compétition. L’attaquante sera toutefois autorisée à participer à la phase éliminatoire et Lyon, premier de Ligue Europa, est déjà a minima qualifié pour les barrages.