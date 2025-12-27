Transfert de Vitinha : Le coup à 0€ qui va choquer le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté au milieu de terrain depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid aurait fait de Vitinha sa grande priorité. Néanmoins, il semble impossible que le PSG accepte de vendre son joueur au club merengue qui pourrait patienter jusqu'en 2029 pour le recruter libre. Comme Kylian Mbappé.

Il semble désormais évident que la priorité du Real Madrid se nomme Vitinha. Le club merengue rêve de recruter le milieu de terrain portugais, mais il paraît impossible de penser que le PSG acceptera de vendre l'un de ses meilleurs joueurs. Ainsi, selon le journaliste de AS Aritz Gabilondo, la seule solution pour le Real Madrid serait d'attendre la fin du contrat de Vitinha en 2029 pour le recruter libre.

Le PSG bloque le transfert de Vitinha « Oui, c'est évident que le Real Madrid a plus besoin de Vitinha que de Vinicius. Mais c'est impossible que le PSG accepte de le vendre après ce qu'il s'est passé avec Mbappé. Je pense qu'ils ne voudront même pas parler avec le Real Madrid tant c'est un joueur capital comme Vitinha », confie-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant de poursuivre.