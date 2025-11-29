Mercato : Ce champion du monde s'annonce à l'OL en 2026 !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec l'OL de Paulo Fonseca, Corentin Tolisso ne devrait pas faire ses valises dans un avenir proche. Malgré les difficultés financières des Gones, le milieu de terrain français de 31 ans refuse catégoriquement d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato hivernal.

Formé à l'OL, Corentin Tolisso est parti à l'étranger lors de l'été 2017. Après avoir passé cinq saisons au Bayern, le milieu de terrain de 31 ans a fait son retour à Lyon. En fin de contrat le 30 juin 2022 avec les Bavarois, Corentin Tolisso est revenu librement et gratuitement à l'OL.

OL : Tolisso a tranché pour son avenir Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OL, Corentin Tolisso s'est livré sur son avenir ce samedi. Présent en conférence de presse avant la réception du FC Nantes (dimanche à 20h45), le numéro 8 et capitaine des Gones a affirmé qu'il refusait de partir cet hiver, et ce, même si son club est en difficulté sur le plan financier.