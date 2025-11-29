Transfert : Le RC Lens prépare trois grosses signatures !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Troisième au classement à égalité avec l’OM avant la 14e journée de Ligue 1, le RC Lens réalise un excellent début de saison qui lui permet d’espérer retrouver une Coupe d’Europe l’année prochaine. Les Sang et Or doivent en revanche sécuriser l’avenir de trois joueurs importants actuellement en fin de contrat, ce que le club a commencé à faire.

Lors de la réception de Strasbourg le week-end dernier, le RC Lens a enchaîné une troisième victoire consécutive (1-0), après celles contre Lorient (3-0) et l’AS Monaco (1-4). Un succès qui a permis aux Sang et Or de consolider leur troisième place au classement, eux qui sont à égalité avec l’OM, deuxième, et comptent deux points de retard sur le PSG, premier, avant la 14e journée de Ligue 1.

Saïd, Thomasson et Sarr en fin de contrat Contre Strasbourg, Wesley Saïd, Adrien Thomasson et Malang Sarr étaient une nouvelle fois titulaires, comme quasiment tout le temps depuis le début de la saison. Le premier nommé était seulement sur le banc contre le PSG (2-0), le Paris FC (2-1) et Metz (2-0), alors que le second a toujours été titularisé par Pierre Sage. En ce qui concerne le troisième, il a été absent une seule fois, à Metz, en raison d’un léger retard à la causerie, mais a démarré toutes les autres rencontres du RC Lens.