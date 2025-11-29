Nouvelle star au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG l’été prochain ? En fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison, le défenseur de 26 ans ne sait toujours pas ce que son avenir lui réserve. Les Reds sont déjà passés à l’action pour sa prolongation, mais le dossier n’avancerait pas vraiment. Et la tendance semble se confirmer.

Le PSG pourrait accueillir une nouvelle star l’été prochain. Le club de la capitale se tient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient ainsi un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, qui voit son contrat à Liverpool expirer à l’issue de la saison. Les pensionnaires de la Premier League refuseraient toutefois de le laisser partir libre.

Liverpool est bloqué pour Konaté Comme le confirme le journaliste Christian Falk, Liverpool serait déjà passé à l’action pour la prolongation d’Ibrahima Konaté. Les Reds auraient fait une offre au défenseur central de 26 ans. Mais pour le moment, il n’y aurait aucune avancée positive sur le dossier. L’avenir de l’international français reste encore flou.