Un Marocain à l’OM : Transfert confirmé !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille semble être tout particulièrement attentif aux talents marocains et cela s’est notamment vu avec la signature de Nayef Aguerd lors du dernier mercato estival. Mais la liste pourrait bien s’allonger, puisque le directeur sportif phocéen aurait un nouvel objectif pour cet hiver.

Il y a seulement quelques mois, une douzaine de recrues débarquait à Marseille. Mais cela ne semble pas être assez, puisqu’à seulement quelques semaines du mercato hivernal, des nouvelles pistes sont annoncées pour venir renforcer l’OM. Et l’une d’entre elles est bien connue...

Le retour du feuilleton Belahyane Car l’hiver dernier déjà, Medhi Benatia semblait avoir une idée en tête pour renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi. C’était Reda Belahyane, ancien prodige de l’OGC Nice qui a explosé à l’Hellas Verona, du côté de la Serie A. Finalement, l’international marocain a décidé de poursuivre sa carrière à la Lazio, où il ne rencontre toutefois pas le succès attendu.