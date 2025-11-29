Un joueur tease sa signature au PSG : C'est bouclé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Buteur mercredi contre Tottenham dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (5-3), Willian Pacho conforte un peu plus les semaines passant son statut de cadre du onze de départ du PSG.Le défenseur équatorien de 24 ans, seulement un an après son transfert de l'Eintracht Francfort disposerait déjà d'un accord pour sa prolongation de contrat. Il en a même fait le teasing.

Il n'aura fallu uniquement quelques semaines à Willian Pacho pour que l'international équatorien aujourd'hui âgé de 24 ans s'acclimate à sa nouvelle vie au PSG à l'été 2024. Et surtout, au style de jeu prôné par Luis Enrique, son entraîneur. Devenu un compère de défense solide de Marquinhos la saison passée, Pacho a ébloui son monde et a joué un rôle phare dans le sacre du PSG en Ligue des champions. Il n'y a qu'à s'attarder sur son arrêt sur la ligne en toute fin de quart de finale retour de C1 face à Aston Villa sur la tentative d'Ian Maatsen.

Pacho, défenseur du PSG jusqu'en 2030 ? Bien que le conseiller football Luis Campos aime attendre la 3ème saison d'un joueur du PSG pour décider d'initier les premiers contacts au sujet d'une prolongation de contrat, une exception semble avoir été faite pour Willian Pacho. L'Equipe confie ce vendredi qu'un accord de principe aurait déjà été trouvé pour que l'Equatorien prolonge son contrat courant actuellement jusqu'en juin 2029 pour une année supplémentaire, soit à l'été 2030.