Signature au PSG : Changement de dernière minute, la fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain, après avoir blindé Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes, aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec Willian Pacho afin qu'il appartienne au club de la capitale contractuellement parlant jusqu'en juin 2030. Et pourtant, le projet pensé par le directoire du PSG aurait été initialement différent.

RMC Sport dévoilait à la mi-novembre qu'un accord avait été trouvé entre Willian Pacho entouré de ses représentants et le PSG pour que son contrat soit rallongé jusqu'en juin 2030. Une saison supplémentaire assortie d'une augmentation salariale était donc convenue par les différentes parties et ce, dès le deuxième exercice de Pacho au PSG alors qu'en général, le comité directeur du Paris Saint-Germain depuis le lancement de l'ère-Luis Campos en 2022 attend la troisième saison du contrat d'un joueur afin d'entamer les négociations.

Willian Pacho au PSG jusqu'en juin 2030 : c'est confirmé Ce vendredi, L'Equipe confirme la tendance. Si l'on se fie aux informations du quotidien sportif, un accord de principe serait à signaler. Le journaliste Loïc Tanzi affirme que le contrat visiblement convenu entre les personnes concernées rallongerait la collaboration entre le PSG et Willian Pacho jusqu'en 2030. Et pourtant, il semble que ce ne fut pas le plan initial.