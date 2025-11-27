PSG - Transfert d’une star : Daniel Riolo balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021 alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec le Milan AC et qu'il venait tout juste de basculer dans le rang des grands gardiens avec son Euro 2021 brillant avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma était donc attendu au tournant pour son ce nouveau challenge au PSG. Daniel Riolo refait tout le film avec ce transfert du portier italien.

Vendu par le PSG à Manchester City lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma aura donc passé quatre saisons au bilan assez mitigé au sein du club de la capitale. Le gardien italien, qui a joué un rôle majeur dans la victoire finale en Ligue des Champions la saison passée, aura également multiplié les erreurs durant ces quatre années au PSG. Au micro de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo est revenu sur ce passage contrasté de Donnarumma.

« Quand il vient au PSG, il est fort » « Donnarumma, ce n’était pas exactement le même problème. Donnarumma a commencé tôt, jeune, Milan. Donc déjà gros club. La pression, il a un peu baigné dedans. Quand il vient au PSG, il est fort puis pas fort du tout. A tel point qu’on se dit c’est quoi cette pompe, y’en a marre, il faut le sortir. Certains voulaient que Safonov et Tenas jouent. Pour terminer en trombe. Lui on savait qu’il pouvait retrouver… », constate Riolo sur Donnarumma.