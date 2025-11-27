Frayeur au PSG, le verdict tombe !

Amadou Diawara

Victime d'une entorse du genou gauche face au Bayern, Nuno Mendes a retrouvé les terrains samedi dernier. Titularisé face au Havre, la latéral gauche du PSG a disputé l'intégralité de la partie. Figurant dans le XI de Luis Enrique ce mercredi soir face à Tottenham, Nuno Mendes est sorti dès la mi-temps. Une décision prise par précaution.

Le 4 novembre dernier, le PSG s'est frotté au Bayern au Parc des Princes. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés face au Bavarois (2-1). De surcroit, le PSG a perdu Nuno Mendes, victime d'une entorse du genou durant la rencontre.

PSG-Tottenham : Nuno Mendes est sorti à la mi-temps Heureusement pour le PSG, Nuno Mendes a pu reprendre la compétition samedi dernier. En effet, le numéro 25 parisien a joué l'intégralité de la rencontre face au Havre. Et ce mercredi soir, Nuno Mendes a enchainé avec une deuxième titularisation de suite contre Tottenham. Toutefois, Luis Enrique a décidé de le remplacer par Lucas Hernandez dès la pause.