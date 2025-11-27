Un «joueur sensationnel» au PSG : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir contre Tottenham, Vitinha a encore ébloui le Parc des Princes de son talent. Auteur d'un triplé, le milieu de terrain portugais confirme qu'il est une référence mondiale à son poste. D'ailleurs, après le match, Luis Enrique n'a pas manqué de s'enflammer pour le numéro 17 du PSG.

Eblouissant depuis le début de la saison, Vitinha a confirmé toute l'étendue de son talent mercredi soir contre Tottenham (5-3). Le milieu de terrain portugais a inscrit le premier triplé de sa carrière, permettant de PSG de remporter sa quatrième victoire de la saison en Ligue des champions. Après le match, Luis Enrique n'a donc pas manqué de s'enflammer pour son milieu de terrain.

Luis Enrique sous le charme de Vitinha « Vitinha, il a été aujourd'hui, comme d'habitude, je dirais, sensationnel. Hors-niveau. Et on est très content d'avoir Vitinha et de savoir qu'il est content ici. C'est différent. Pour moi, la meilleure chose qu'a fait Vitinha aujourd'hui, ça a été quand il a raté et que Tottenham a marqué le troisième but », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.