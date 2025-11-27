Cauchemar au PSG : Les folles coulisses avec Luis Enrique !

En 2017, le PSG vivait l'une de ses plus grosses déconvenues en Ligue des Champions. Au Camp Nou, le FC Barcelone a fait vivre un cauchemar aux Parisiens avec cette désormais fameuse remontada. Un exploit rendu notamment possible grâce à un certain Luis Enrique, alors entraîneur du Barça. Lucas Digne est d'ailleurs revenu sur ce moment complètement fou.
Dans le football, il ne faut jamais dire jamais et on a pu notamment le voir lors de la remontada du FC Barcelone face au PSG. Accusant un retard de 4 buts après le match aller en Ligue des Champions, les Blaugrana ont réussi à renverser les Parisiens au Camp Nou (6-1). Un cauchemar qui hante encore aujourd'hui les esprits au PSG et qu'il faut notamment mettre à l'actif de Luis Enrique.
« Il arrive avec le sourire, je ne sais pas d’où il sortait... »
Actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique était sur le banc du FC Barcelone lors de cette remontada. Joueur blaugrana à cette époque, Lucas Digne a raconté dans un entretien pour Téléfoot : « Après le match aller, on faisait la tronche. Ce n’était pas facile. Mais Luis Enrique a été extraordinaire. Le lendemain du match, on a rendez-vous au vestiaire. Il arrive avec le sourire, je ne sais pas d’où il sortait, on venait de perdre 4-0. Il arrive en disant : « on a perdu, on a peut-être que 1% de chance de passer, mais j’y crois, je pense qu’on peut le faire ». Après, il pose la question : « Léo (Messi) tu as déjà mis 5 buts dans un match ? Andres (Iniesta) tu as déjà mis 4 buts dans un match ? » ».
« Il a fait en sort que ces éléments soient en notre faveur »
« Il prépare la semaine normalement, mais tu sentais qu’il se passait quelque chose. Il y avait une atmosphère différente. Le 1% de chance il l’a répété avant le match, au final, c’est ce qui s’est passé. Tous les éléments sont en notre faveur, mais il a fait en sort que ces éléments soient en notre faveur et la confiance nous permette de réussir ça », a poursuivi Lucas Digne.