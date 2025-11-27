Cauchemar au PSG : Les folles coulisses avec Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG vivait l'une de ses plus grosses déconvenues en Ligue des Champions. Au Camp Nou, le FC Barcelone a fait vivre un cauchemar aux Parisiens avec cette désormais fameuse remontada. Un exploit rendu notamment possible grâce à un certain Luis Enrique, alors entraîneur du Barça. Lucas Digne est d'ailleurs revenu sur ce moment complètement fou.

Dans le football, il ne faut jamais dire jamais et on a pu notamment le voir lors de la remontada du FC Barcelone face au PSG. Accusant un retard de 4 buts après le match aller en Ligue des Champions, les Blaugrana ont réussi à renverser les Parisiens au Camp Nou (6-1). Un cauchemar qui hante encore aujourd'hui les esprits au PSG et qu'il faut notamment mettre à l'actif de Luis Enrique.

« Il arrive avec le sourire, je ne sais pas d’où il sortait... » Actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique était sur le banc du FC Barcelone lors de cette remontada. Joueur blaugrana à cette époque, Lucas Digne a raconté dans un entretien pour Téléfoot : « Après le match aller, on faisait la tronche. Ce n’était pas facile. Mais Luis Enrique a été extraordinaire. Le lendemain du match, on a rendez-vous au vestiaire. Il arrive avec le sourire, je ne sais pas d’où il sortait, on venait de perdre 4-0. Il arrive en disant : « on a perdu, on a peut-être que 1% de chance de passer, mais j’y crois, je pense qu’on peut le faire ». Après, il pose la question : « Léo (Messi) tu as déjà mis 5 buts dans un match ? Andres (Iniesta) tu as déjà mis 4 buts dans un match ? » ».