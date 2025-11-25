Le PSG s’en débarrasse, il règle ses comptes à la télévision ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, la guerre sera déclarée mercredi soir sur la pelouse du Parc des princes. Défaits 4 buts à 1 face à Arsenal dimanche, les Spurs auront à coeur de redorer leur blason contre les champions d’Europe en titre avec Randal Kolo Muani dans leurs rangs. Un retour chez son ex fracassant pour l’attaquant contractuel lié au PSG ?

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur Randal Kolo Muani sous l’impulsion du président Nasser Al-Khelaïfi dans les ultimes heures du mercato estival de 2023. Le tout contre un chèque avoisinant les 90M€ rédigé pour l’Eintracht Francfort. Mais finalement, cet investissement ne s’est pas avéré bien payant à l’instant T. Après 18 mois non satisfaisants aux yeux de Luis Enrique, Kolo Muani a été poussé vers la sortie à l’hiver dernier.

Après la Juventus, Tottenham pour Kolo Muani Direction la Juventus pour un prêt de six mois sans option d’achat. Et alors que tout portait à croire que Randal Kolo Muani poursuivrait sa route à Turin pour une durée plus importante, les dirigeants de la Vieille Dame et leurs homologues du PSG ne se sont pas mis d’accord pour une nouvelle expérience. Résultat ? Kolo Muani a rebondi à Tottenham pour un prêt d’une saison encore une fois sans option d’achat.