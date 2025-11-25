Le PSG s’en débarrasse, il règle ses comptes à la télévision ?

Entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, la guerre sera déclarée mercredi soir sur la pelouse du Parc des princes. Défaits 4 buts à 1 face à Arsenal dimanche, les Spurs auront à coeur de redorer leur blason contre les champions d’Europe en titre avec Randal Kolo Muani dans leurs rangs. Un retour chez son ex fracassant pour l’attaquant contractuel lié au PSG ?
Le Paris Saint-Germain a mis la main sur Randal Kolo Muani sous l’impulsion du président Nasser Al-Khelaïfi dans les ultimes heures du mercato estival de 2023. Le tout contre un chèque avoisinant les 90M€ rédigé pour l’Eintracht Francfort. Mais finalement, cet investissement ne s’est pas avéré bien payant à l’instant T. Après 18 mois non satisfaisants aux yeux de Luis Enrique, Kolo Muani a été poussé vers la sortie à l’hiver dernier.
Après la Juventus, Tottenham pour Kolo Muani
Direction la Juventus pour un prêt de six mois sans option d’achat. Et alors que tout portait à croire que Randal Kolo Muani poursuivrait sa route à Turin pour une durée plus importante, les dirigeants de la Vieille Dame et leurs homologues du PSG ne se sont pas mis d’accord pour une nouvelle expérience. Résultat ? Kolo Muani a rebondi à Tottenham pour un prêt d’une saison encore une fois sans option d’achat.
Kolo Muani prêt à ouvrir son compteur buts contre le PSG ?
Le hasard fait bien les choses puisque le PSG a hérité de Tottenham lors du tirage au sort de sa saison régulière de Ligue des champions. Retrouvailles au Parc des princes donc pour Randal Kolo Muani mercredi soir entre le joueur et son club. Et alors qu’il n’a toujours pas marqué avec les Spurs cette saison, se pourrait-il que Kolo Muani perpétue la tradition des ex-joueurs du PSG qui marquent contre leur ancien club ?