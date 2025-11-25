Désiré Doué : La grande annonce du PSG en privé !

Pierrick Levallet

Et si Désiré Doué faisait son retour avec le PSG avant la fin d’année ? Gravement touché à la cuisse fin octobre, l’international français est encore en convalescence. Le milieu offensif de 20 ans poursuit son travail. Et en coulisses, le club de la capitale le pense capable de pouvoir reprendre la compétition avant Noël.

Depuis fin octobre, le PSG est privé de Désiré Doué. Alors qu’il revenait tout juste d’une blessure, l’international français a été victime d’une sérieuse lésion musculaire à la cuisse droite. Selon les premiers échos, le milieu offensif de 20 ans devrait être éloigné des terrains au moins jusqu’à début 2026. Mais finalement, l’ancien du Stade Rennais pourrait revenir plus vite que prévu.

Désiré Doué de retour avant Noël ? D’après les informations divulguées par Le Parisien, Désiré Doué poursuivrait son travail de rééducation individuel sans connaître réellement la date de son retour. Mais en interne, le PSG l’estimerait capable de pouvoir reprendre la compétition avant Noël. Cela devrait toutefois dépendre des sensations qu’il ressent. Désiré Doué devrait reprendre les exercices sur le terrain la semaine prochaine.