PSG : Ousmane Dembélé quitte Paris, le projet de ses rêves !

Le mois dernier, Ousmane Dembélé, fraîchement couronné Ballon d’Or, avait quitté Paris pour réaliser un rêve cher à son cœur : célébrer son succès avec les habitants d'Évreux, sa ville natale. Accueilli en héros, le numéro 10 du PSG avait pu célébrer son sacre avec plusieurs milliers de personnes venues pour l’occasion.

En septembre dernier, Ousmane Dembélé était récompensé de sa saison flamboyante avec le PSG en remportant le Ballon d’Or, devançant notamment Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha. Un sacre qui a particulièrement réjoui les habitants de la ville d’Evreux (Eure), dont est originaire le numéro 10 du PSG. Ce dernier a d’ailleurs tenu à faire le déplacement quelques jours plus tard pour présenter son trophée.

Dembélé célébré chez lui, à Evreux Ousmane Dembélé avait été reçu en grande pompe à Evreux, débarquant dans un premier temps dans la mairie de la ville avant de prendre la direction du stade Mathieu Bodmer, du nom de l’ancien joueur de l’OL et du PSG également issu de la ville, où près de 3 500 personnes l’attendaient. Un « moment incroyable » pour le champion du monde tricolore, qui rêvait de ce moment depuis longtemps.