Un crack signe au PSG : Le coup de pression qui a tout déclenché !

Au PSG, une nouvelle tête a fait son apparition il y a quelques semaines. Né en 2007, Quentin Ndjantou a impressionné Luis Enrique qui lui offre désormais du temps de jeu avec l’équipe première. Comme l’a révélé Luis Campos, son éclosion est en grande partie due au directeur de la formation Yohan Cabaye.
Le PSG a totalement évolué. Désormais, le club parisien n’hésite pas à lancer ses meilleurs talents vers le monde professionnel. Récemment, Quentin Ndjantou a rejoint Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, et Warren Zaïre-Emery, tous formés au club, au sein de l’équipe première du club parisien.
Ndjantou bien intégré au PSG
Rapidement, Ndjantou a bluffé Luis Enrique. « Il va faire son... ou il a fait ses débuts en Champions League. Je le vois et je suis plus nerveux que lui ! Si ça me stresse ? Non, ça me surprend. Mais lui, il est calme. C'est la mentalité des jeunes et c'est joli de voir cet esprit. Cet esprit surprenant », confiait le coach du PSG après l’entrée en jeu du Titi à Barcelone.
« Yohan Cabaye m'a mis la pression »
Présent au Campus PSG ce lundi à l’occasion d’une table ronde autour de la formation, le conseiller sportif Luis Campos a lâché une belle révélation concernant Quentin Ndjantou. « Pour Quentin Ndjantou, on avait des doutes en fin de saison dernière à cause de blessures, Yohan Cabaye m'a mis la pression en disant qu'il fallait le garder. On lui a signé un contrat pro, et ensuite il nous a convaincu, jusqu'à Luis Enrique », a ainsi confié le dirigeant portugais.