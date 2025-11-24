Un crack signe au PSG : Le coup de pression qui a tout déclenché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au PSG, une nouvelle tête a fait son apparition il y a quelques semaines. Né en 2007, Quentin Ndjantou a impressionné Luis Enrique qui lui offre désormais du temps de jeu avec l’équipe première. Comme l’a révélé Luis Campos, son éclosion est en grande partie due au directeur de la formation Yohan Cabaye.

Le PSG a totalement évolué. Désormais, le club parisien n’hésite pas à lancer ses meilleurs talents vers le monde professionnel. Récemment, Quentin Ndjantou a rejoint Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu, et Warren Zaïre-Emery, tous formés au club, au sein de l’équipe première du club parisien.

Ndjantou bien intégré au PSG Rapidement, Ndjantou a bluffé Luis Enrique. « Il va faire son... ou il a fait ses débuts en Champions League. Je le vois et je suis plus nerveux que lui ! Si ça me stresse ? Non, ça me surprend. Mais lui, il est calme. C'est la mentalité des jeunes et c'est joli de voir cet esprit. Cet esprit surprenant », confiait le coach du PSG après l’entrée en jeu du Titi à Barcelone.