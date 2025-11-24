Départ de Mbappé : Une star du PSG a tout changé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé quittait le club parisien durant l’été 2024. Pour sa première saison sans la star de Bondy, Paris a tout raflé, porté par un Ousmane Dembélé au sommet de son art. Le Ballon d’Or 2025 confie à GQ comment il a réussi à prendre la relève de son partenaire en équipe de France.

Pendant sept ans, Kylian Mbappé aura porté les couleurs du PSG. S’il a assurément marqué l’histoire du club parisien, l’attaquant français n’aura jamais hissé Paris vers les sommets en Ligue des Champions. Une chose qu’Ousmane Dembélé lui, a réussi.

Mbappé s’en va, Dembélé devient leader au PSG Après le départ de Mbappé vers le Real Madrid en 2024, le numéro 10 du PSG a pris les choses en main. Replacé en attaquant de pointe par Luis Enrique, Dembélé a remporté la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d’Or 2025. Élu homme de l’année par le magazine GQ, Dembélé est revenu sur sa prise de maturité au moment du départ de son ancien coéquipier.