Un renfort XXL arrive au PSG, c'est imminent !

Amadou Diawara

Victime d'une lésion au mollet gauche le 4 novembre dernier, Ousmane Dembélé est proche de rejouer avec le PSG. En effet, le numéro 10 du PSG pourrait faire son grand retour face à Tottenham ce mercredi soir. Pour être fixé, Ousmane Dembélé va se tester ce lundi et ce mardi.

Le 4 novembre dernier, le PSG s'est incliné face au Bayern au Parc des Princes. De surcroit, le club emmené par Luis Enrique a perdu Ousmane Dembélé, sorti sur blessure. Victime d'une lésion au mollet gauche, le numéro 10 du PSG serait sur le chemin du retour.

PSG-Tottenham : Ousmane Dembélé va faire son retour ? D'après les indiscrétions du Parisien, Ousmane Dembélé pourrait faire son grand retour avec le PSG ce mercredi soir. En effet, l'international français pourrait reprendre la compétition avec son club lors de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Le PSG ayant rendez-vous avec Tottenham.