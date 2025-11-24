Le PSG tient un nouveau buteur, c’est une surprise !

Le Paris Saint-Germain a trouvé en Joao Neves un buteur inattendu et prolifique cette saison. Samedi, contre Le Havre (3-0) sur la pelouse du Parc des Princes, le milieu portugais a encore frappé, s'affirmant comme le meilleur buteur du club en compétition officielle. Une surprise.
Samedi, sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au Havre (3-0). Pour décrocher la victoire, Luis Enrique a notamment pu compter sur Joao Neves, auteur du deuxième but. Depuis le début de la saison, le milieu portugais s’est mué en buteur, en club comme en sélection. Une statistique illustre bien ce nouveau rôle.
Joao Neves, meilleur buteur du PSG
Comme le souligne StatsDuFoot, Joao Neves est tout simplement le meilleur buteur du PSG en compétition officielle cette saison, devançant Gonçalo Ramos et Bradley Barcola (5 chacun). Un chiffre qui montre également les difficultés rencontrées par le trio qui compose généralement l’attaque parisienne, avec Khvicha Kvaratskhelia, pas au meilleur de sa forme, ainsi que Désiré Doué et Ousmane Dembélé, en proie aux blessures.
« Joao Neves, c’est le petit joueur qui marque toujours ? »
« Qui est João Neves ? C’est le petit joueur qui marque toujours ? C’est joli, on voit qu’il a beaucoup de qualité, confiait Luis Enrique samedi soir, après la victoire face au HAC. Il a été critiqué, mais c’est normal d’être critiqué. C’est joli de voir son évolution et on est contents de voir qu’il possède cette capacité à marquer des buts ».