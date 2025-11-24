Le PSG tient un nouveau buteur, c’est une surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a trouvé en Joao Neves un buteur inattendu et prolifique cette saison. Samedi, contre Le Havre (3-0) sur la pelouse du Parc des Princes, le milieu portugais a encore frappé, s'affirmant comme le meilleur buteur du club en compétition officielle. Une surprise.

Samedi, sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au Havre (3-0). Pour décrocher la victoire, Luis Enrique a notamment pu compter sur Joao Neves, auteur du deuxième but. Depuis le début de la saison, le milieu portugais s’est mué en buteur, en club comme en sélection. Une statistique illustre bien ce nouveau rôle.

Joao Neves, meilleur buteur du PSG Comme le souligne StatsDuFoot, Joao Neves est tout simplement le meilleur buteur du PSG en compétition officielle cette saison, devançant Gonçalo Ramos et Bradley Barcola (5 chacun). Un chiffre qui montre également les difficultés rencontrées par le trio qui compose généralement l’attaque parisienne, avec Khvicha Kvaratskhelia, pas au meilleur de sa forme, ainsi que Désiré Doué et Ousmane Dembélé, en proie aux blessures.