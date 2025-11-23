PSG : Luis Enrique met fin au malaise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le PSG n'a pas connu de faux pas face au Havre pour reprendre la tête de la Ligue 1 (3-0). Les hommes de Didier Digard se sont bien battus mais le club de la capitale était bien trop fort. Toutefois, parmi les points négatifs à noter, la prestation de Lucas Beraldo n'a pas convaincu tout le monde. Luis Enrique lui a pourtant renouvelé sa confiance.

Satisfait de la victoire de son équipe face au Havre, Luis Enrique va maintenant préparer le match face à Tottenham. Il pourrait ne pas renouveler l'expérience avec Lucas Beraldo, qui était aligné lors de ce match. Le jeune défenseur brésilien n'a pas convaincu les observateurs mais Luis Enrique n'a pas voulu l'enfoncer.

Luis Enrique vole au secours de Beraldo Auteur d'un match assez décevant, Lucas Beraldo n'a pas vraiment profité de l'occasion laissée par Luis Enrique pour briller. L'entraîneur espagnol n'a pas voulu l'accabler et croit toujours en lui. « Il y a des hauts et des bas pour tous les joueurs, je ne suis pas préoccupé, c’est le moment de gérer ça, les joueurs doivent avoir cette confiance, ce n’est pas facile de donner beaucoup de matchs à un joueur en ce moment mais c’est normal d’avoir ces moments dans une saison. Que ce soit Beraldo, Gonçalo, Mayulu, on peut faire mieux mais on a besoin de tout le monde pour gagner les titres qu’on veut gagner, je ne suis pas préoccupé » a-t-il confié en conférence de presse.