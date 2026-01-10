OM : Le premier transfert de 2026 est imminent avec Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

N’ayant pas réussi à trouver un accord pour sa prolongation de contrat, l’OM a ouvert la porte à un départ de Robinio Vaz dès cet hiver. Plusieurs clubs sont sur la piste de l’attaquant âgé de 18 ans, notamment l’AS Rome, qui souhaiterait conclure son transfert rapidement. En ce sens, Medhi Benatia serait en contact continu avec son homologue Frederic Massara.

À en croire la presse italienne, Robinio Vaz a de grandes chances de prendre la direction de la Serie A cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’OM voulait prolonger l’attaquant âgé de 18 ans, qui n’a pas répondu favorablement à la proposition du club et un départ dès ce mois de janvier semble désormais être la tendance.

Ça chauffe entre l’AS Rome et Vaz Dans cette optique, le journaliste Gianluca Di Marzio a fait savoir que l’AS Rome était sur la piste de Robinio Vaz, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison. La Louve aurait même l’intention d’accélérer dans ce dossier et de se rapprocher des demandes de l’OM, qui a fixé son prix entre 25 et 30M€.