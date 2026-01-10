OM : Le premier transfert de 2026 est imminent avec Benatia !

N’ayant pas réussi à trouver un accord pour sa prolongation de contrat, l’OM a ouvert la porte à un départ de Robinio Vaz dès cet hiver. Plusieurs clubs sont sur la piste de l’attaquant âgé de 18 ans, notamment l’AS Rome, qui souhaiterait conclure son transfert rapidement. En ce sens, Medhi Benatia serait en contact continu avec son homologue Frederic Massara.
À en croire la presse italienne, Robinio Vaz a de grandes chances de prendre la direction de la Serie A cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’OM voulait prolonger l’attaquant âgé de 18 ans, qui n’a pas répondu favorablement à la proposition du club et un départ dès ce mois de janvier semble désormais être la tendance.
Ça chauffe entre l’AS Rome et Vaz
Dans cette optique, le journaliste Gianluca Di Marzio a fait savoir que l’AS Rome était sur la piste de Robinio Vaz, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison. La Louve aurait même l’intention d’accélérer dans ce dossier et de se rapprocher des demandes de l’OM, qui a fixé son prix entre 25 et 30M€.
Benatia et Massara à la baguette
Ce que confirme le Corriere dello Sport. Robinio Vaz est très apprécié par l’AS Rome et sa volonté serait de boucler l’opération rapidement. En ce sens, les contacts seraient continus entre les directeurs sportifs des deux clubs, Frederic Massara et Medhi Benatia.