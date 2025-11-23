Luis Enrique - Chevalier : Les discussions privées révélées au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a changé de gardien, remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Arrivé du LOSC, le Français était très attendu, mais jusqu’à présent, il a été loin de faire l’unanimité. Les critiques n’ont ainsi pas épargné Chevalier, qui peut néanmoins compter sur le soutien de Luis Enrique, qui n’hésite pas à le féliciter pour son travail.

Désormais gardien du PSG, Lucas Chevalier a une énorme pression sur les épaules. Successeur de Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien du LOSC a connu des premiers mois très compliqués sous ses nouvelles couleurs. Auteur de plusieurs boulettes, Chevalier a été pointé du doigt à de nombreuses reprises, mais ne comptez pas sur Luis Enrique pour enfoncer son joueur.

« Il est très content de moi » A l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot, Lucas Chevalier a révélé ses échanges avec Luis Enrique. C’est alors que le gardien du PSG a confié : « Que me dit Luis Enrique au quotidien ? Il est très content de moi. On travaille beaucoup au quotidien sur des petits détails et être gardien au PSG, ce n’est pas que faire des arrêts. C’est ce qu’on a le moins à faire. C’est des petits détails. C’est pour ça que j’ai une nouvelle vision du gardien de but. Il faut s’adapter. Je ne pense pas qu’il me vient dire qu’il est content et que ce n’est pas vrai ».