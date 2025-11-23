Renfort au PSG : Le grand soulagement !

Le PSG a pu compter sur un renfort de poids ce samedi contre Le Havre. Nuno Mendes a en effet fait son retour de blessure, et a même disputé l’intégralité de la rencontre. Le latéral gauche portugais a d’ailleurs semblé soulagé par certaines sensations, au point de révéler une plus grande partie de son jeu en fin de rencontre.
Ce samedi, le PSG a fait le plein de confiance. À quelques jours de la réception de Tottenham en Ligue des champions, le club de la capitale s’est imposé avec la manière contre Le Havre (3-0). Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs pu compter sur un renfort de poids : Nuno Mendes. Touché au genou avant la trêve internationale, le latéral gauche portugais a disputé l’intégralité de la rencontre.
Nuno Mendes soulagé après sa blessure
Comme le rapporte L’Equipe, Nuno Mendes n’a d’ailleurs pas semblé baisser en intensité en seconde période. Le défenseur de 23 ans a même eu l’air soulagé par les sensations qu’il a ressenties pendant la rencontre, au point de se permettre quelques montées en fin de match. S’il n’est pas encore à 100%, le joueur du PSG s’est néanmoins montré rassurant.
Le PSG va aussi récupérer Ousmane Dembélé ?
Nuno Mendes devrait donc naturellement être de la partie contre Tottenham ce mercredi. Le PSG pourrait même récupérer un autre joueur important : Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 devrait être testé ce lundi et ce mardi à en croire Le Parisien. Luis Enrique ne tranchera qu’après quant à la présence ou non de l’international français dans le groupe pour affronter les Spurs. À suivre...