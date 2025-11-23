Renfort au PSG : Le grand soulagement !

Pierrick Levallet

Le PSG a pu compter sur un renfort de poids ce samedi contre Le Havre. Nuno Mendes a en effet fait son retour de blessure, et a même disputé l’intégralité de la rencontre. Le latéral gauche portugais a d’ailleurs semblé soulagé par certaines sensations, au point de révéler une plus grande partie de son jeu en fin de rencontre.

Ce samedi, le PSG a fait le plein de confiance. À quelques jours de la réception de Tottenham en Ligue des champions, le club de la capitale s’est imposé avec la manière contre Le Havre (3-0). Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs pu compter sur un renfort de poids : Nuno Mendes. Touché au genou avant la trêve internationale, le latéral gauche portugais a disputé l’intégralité de la rencontre.

Nuno Mendes soulagé après sa blessure Comme le rapporte L’Equipe, Nuno Mendes n’a d’ailleurs pas semblé baisser en intensité en seconde période. Le défenseur de 23 ans a même eu l’air soulagé par les sensations qu’il a ressenties pendant la rencontre, au point de se permettre quelques montées en fin de match. S’il n’est pas encore à 100%, le joueur du PSG s’est néanmoins montré rassurant.