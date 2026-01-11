Kylian Mbappé, la rupture confirmée avec une star !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr a été relégué à un rôle secondaire au Real Madrid. Et l’international auriverde ne semble toujours pas accepter cette situation. Le Brésilien n’est clairement pas un allié de Xabi Alonso dans le vestiaire madrilène. Et la rupture entre les deux hommes s’est confirmée.

Rupture confirmée entre Vinicius Jr et Xabi Alonso Comme le rapporte SPORT, l’entraîneur du Real Madrid ne compte pas spécialement beaucoup d’alliés dans le vestiaire de la Casa Blanca. Et Vinicius Jr n’en fait clairement pas partie. L’attaquant de 25 ans a fait voler en éclats les projets d’union solide de Xabi Alonso dans le groupe merengue. De quoi confirmer un peu plus la rupture entre les deux hommes.