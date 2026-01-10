Kylian Mbappé - Départ de Madrid : La décision choc qui se prépare !

Pierrick Levallet

Et si Kylian Mbappé faisait son retard de blessure plus tôt que prévu au Real Madrid ? Forfait contre l’Atlético de Madrid ce jeudi, l’attaquant de 27 ans pourrait avoir droit à quelques minutes contre le FC Barcelone ce dimanche. Tous les scénarios seraient possibles pour le capitaine de l’équipe de France à quelques heures de la finale de la Supercoupe d’Espagne.

Le 31 décembre dernier, le Real Madrid a annoncé un terrible coup dur. Le club madrilène a officialisé la blessure de Kylian Mbappé, touché au genou. La durée d’indisponibilité du capitaine de l’équipe de France devait être de deux à trois semaines. Seulement, le champion du monde 2018 pourrait faire son retour plus rapidement que prévu.

Mbappé de retour contre le FC Barcelone ? Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé s’est rendu à Djeddah pour la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. L’ancien du PSG a rejoint le stage de préparation du Real Madrid. L’attaquant de 27 ans a deux jours pour prouver à Xabi Alonso qu’il peut avoir droit à quelques minutes ce dimanche. Tous les scénarios seraient possibles pour le moment.