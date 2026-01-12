Antoine Dupont : Le craquage annoncé par un proche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont et ses coéquipiers du Stade Toulousain ont une nouvelle fois chuté en Champions Cup dimanche contre les Saracens, et Ugo Mola n'a pas mâché ses mots après la rencontre. Le coach toulousain évoque notamment un craquage de la part de ses joueurs, qui n'ont pas su être au niveau de l'évènement.

Battu sur la pelouse des Saracens (20-14) dimanche, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont se retrouve désormais en position délicate en Champions Cup, avec deux défaites en trois matchs au compteur. Ugo Mola, le coach du club occitan, s'est longuement confié en conférence de presse d'après-match, et il regrette notamment le craquage de son équipe sur ce match, autant sur le plan défensif qu'offensif.

« On craque un peu vite » « Il me semble qu'on craque un peu vite, c'est évident. Pour autant, je ne vois pas un secteur plus déficient que l'autre. Je pense que c'est un tout sur lequel j'insiste un peu. Je trouve qu'on est rentré un peu dans le rang. En tous cas sur notre rugby, je ne me trouve pas inspiré, pas inspirant. Sur ce match-là, même si les conditions sont compliquées, il y a quand même des opportunités pour marquer et trouver des solutions mieux que ce que l'on a pu faire », indique l'entraîneur d'Antoine Dupont, qui n'a d'ailleurs lui-même pas réussi à retrouver son meilleur niveau sur ce match avec Toulouse.