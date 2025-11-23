Départ à l’étranger : Une star du PSG fait une annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine rééducation après sa grave blessure à la cheville, Achraf Hakimi s’est rendu à Rabat cette semaine, où il a été sacré Ballon d’Or africain 2025. Très heureux d’avoir eu l’opportunité de retourner dans son pays, le latéral gauche du PSG espère y être de retour très bientôt pour disputer la CAN.

Dans un reportage diffusé dans le Canal Football Club sur Canal+ ce dimanche soir, Achraf Hakimi a donné des nouvelles de sa blessure. Touché à la cheville le 4 novembre dernier lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, l’international marocain (88 sélections) va beaucoup mieux et se prépare à être de retour pour le début de la CAN, qui aura lieu au Maroc.

« Je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN » « Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a confié Achraf Hakimi, avant revenir sur le Ballon d’Or africain, qu’il a reçu mercredi soir à Rabat.