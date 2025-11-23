Départ à l’étranger : Une star du PSG fait une annonce !

En pleine rééducation après sa grave blessure à la cheville, Achraf Hakimi s’est rendu à Rabat cette semaine, où il a été sacré Ballon d’Or africain 2025. Très heureux d’avoir eu l’opportunité de retourner dans son pays, le latéral gauche du PSG espère y être de retour très bientôt pour disputer la CAN.
Dans un reportage diffusé dans le Canal Football Club sur Canal+ ce dimanche soir, Achraf Hakimi a donné des nouvelles de sa blessure. Touché à la cheville le 4 novembre dernier lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, l’international marocain (88 sélections) va beaucoup mieux et se prépare à être de retour pour le début de la CAN, qui aura lieu au Maroc.
« Je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN »
« Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a confié Achraf Hakimi, avant revenir sur le Ballon d’Or africain, qu’il a reçu mercredi soir à Rabat.
« Toujours un plaisir d’aller dans mon pays, voir l’amour des Marocains »
« C’est toujours un plaisir d’aller dans mon pays, voir l’amour des Marocains. C’est vraiment un plaisir, et c’est encore plus important avec le Ballon d’Or africain », a déclaré Achraf Hakimi. « Cette victoire, ce n’est pas seulement pour moi c’est pour tout le monde, pour tout le peuple marocain. Voir ma famille aussi contente et heureuse de ce moment, c’était très spécial et unique. »