PSG - Ousmane Dembélé : La fin est proche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En délicatesse avec son physique malgré son retour à la compétition, Ousmane Dembélé n'a pas pu disputer le match face au Bayern Munich dans son intégralité. Il a été remplacé au bout de 25 minutes, ressentant une gêne. Mais la fin du calvaire est proche et le PSG pourrait être fixé très prochainement.

En délicatesse avec son physique depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n'a pas pu disputer les deux derniers matches du PSG. L'attaquant français espère pouvoir être présent face à Tottenham, lui qui veut à tout prix réellement commencer sa saison.

Dembélé bientôt de retour au PSG D'après les informations révélées par L'Equipe, Ousmane Dembélé a bien travaillé ces derniers jours d'après les avis du staff et son retour se compte en jours. Le quotidien rajoute même que la possibilité de le voir dans le groupe face à Tottenham existe. Il faudra toutefois patienter un peu pour être fixé.