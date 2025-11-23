PSG - Ousmane Dembélé : La fin est proche !

En délicatesse avec son physique malgré son retour à la compétition, Ousmane Dembélé n'a pas pu disputer le match face au Bayern Munich dans son intégralité. Il a été remplacé au bout de 25 minutes, ressentant une gêne. Mais la fin du calvaire est proche et le PSG pourrait être fixé très prochainement.
En délicatesse avec son physique depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n'a pas pu disputer les deux derniers matches du PSG. L'attaquant français espère pouvoir être présent face à Tottenham, lui qui veut à tout prix réellement commencer sa saison.
Dembélé bientôt de retour au PSG
D'après les informations révélées par L'Equipe, Ousmane Dembélé a bien travaillé ces derniers jours d'après les avis du staff et son retour se compte en jours. Le quotidien rajoute même que la possibilité de le voir dans le groupe face à Tottenham existe. Il faudra toutefois patienter un peu pour être fixé.
Dembélé de retour, le PSG fixé lundi
L'Equipe ajoute qu'Ousmane Dembélé sera fixé sur son sort lors de la séance d'entraînement de lundi après-midi, après une journée de repos, pour évaluer parfaitement la condition physique de l'attaquant français. « En tout cas, il a faim, comme toujours » confie une source au journal. Après avoir déployé de gros efforts la saison dernière, le Ballon d'Or 2025 espère faire parler son talent sur le terrain.