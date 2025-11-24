Coup de théâtre au PSG, ce transfert a été annulé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Kang-In Lee aurait pu quitter le PSG lors de la dernière fenêtre de transferts. A la peine lors de la saison 2024-2025, l'international sud-coréen avait de profondes envies de départ. Alors qu'il est finalement resté au PSG, Kang-In Lee est désormais dans une toute nouvelle dynamique ces derniers mois, ayant retrouvé de sa superbe.

Séduit par les performances de Kang-In Lee du côté de Majorque, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 22M€ pour s'attacher les services de l'international sud-coréen.

Mercato : Kang-In Lee voulait quitter le PSG Enchainant les hauts et les bas au PSG, Kang-In Lee aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. Alors qu'il était en grande difficulté durant la saison 2024-2025, le milieu offensif de 24 ans se serait posé des questions quant à son avenir. A en croire Le Parisien, Kang-In Lee aurait même eu de profondes envies de partir. Mais heureusement pour le PSG, son numéro 19 est finalement resté.