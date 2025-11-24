PSG : Hakimi et le Real Madrid, c'est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours blessé, Achraf Hakimi poursuit sa rééducation loin du PSG. Le latéral droit marocain, tout juste élu Ballon d’Or africain, tente de retrouver sa forme accompagné de son kiné personnel en Espagne. La star parisienne en a d’ailleurs profité pour aller saluer les joueurs du Real Madrid ce dimanche soir.

Un coup dur pour le PSG. Blessé à la cheville depuis deux semaines désormais, Achraf Hakimi poursuit sa rééducation. Ce dimanche, le Marocain a cependant confié à Canal + que son état s’améliorait considérablement.

Hakimi va mieux « Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a ainsi confié Hakimi, qui est accompagné par son kiné privé en Espagne. Travaillant dur, le Ballon d’Or africain se déplace majoritairement en trottinette électrique afin de ne pas poser son pied au sol.