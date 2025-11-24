PSG : Un coup à la Désiré Doué annoncé en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au PSG cet été, Lucas Chevalier n'a pas vraiment connu de sortie très significative. Le gardien français, préféré à Gianluigi Donnarumma, sait que les attentes autour de lui sont grandissantes. Son adaptation n'a pas été la meilleure mais il a été plutôt bon face au Havre samedi lors de la victoire des Parisiens (3-0). Un déclic à la manière de Désiré Doué pourrait avoir lieu.

Même si Lucas Chevalier n'affiche pas son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG, il y a quelques signes encourageants qui laissent penser qu'il est sur la bonne voie. Face au Havre, sa performance a été plutôt appréciée et pour Bertrand Latour, il pourrait s'en inspirer pour la suite de sa saison.

Lucas Chevalier va imiter Désiré Doué Lors du match contre Le Havre, le PSG n'a pas trop tremblé pour valider une nouvelle victoire et conserver sa place au sommet de la Ligue 1. Les Parisiens ont été aidés par la bonne prestation de Lucas Chevalier. « Parfois, les déclics peuvent aussi venir sur des matches qui ne sont pas nécessairement les plus prestigieux. L’entrée de Doué à Stuttgart la saison dernière de mémoire avait été un déclic pour lui sur son épanouissement au PSG » mentionne Bertrand Latour dans le Canal Football Club.