PSG : Un coup à la Désiré Doué annoncé en direct !

Depuis son arrivée au PSG cet été, Lucas Chevalier n'a pas vraiment connu de sortie très significative. Le gardien français, préféré à Gianluigi Donnarumma, sait que les attentes autour de lui sont grandissantes. Son adaptation n'a pas été la meilleure mais il a été plutôt bon face au Havre samedi lors de la victoire des Parisiens (3-0). Un déclic à la manière de Désiré Doué pourrait avoir lieu.
Même si Lucas Chevalier n'affiche pas son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG, il y a quelques signes encourageants qui laissent penser qu'il est sur la bonne voie. Face au Havre, sa performance a été plutôt appréciée et pour Bertrand Latour, il pourrait s'en inspirer pour la suite de sa saison.
Lucas Chevalier va imiter Désiré Doué
Lors du match contre Le Havre, le PSG n'a pas trop tremblé pour valider une nouvelle victoire et conserver sa place au sommet de la Ligue 1. Les Parisiens ont été aidés par la bonne prestation de Lucas Chevalier. « Parfois, les déclics peuvent aussi venir sur des matches qui ne sont pas nécessairement les plus prestigieux. L’entrée de Doué à Stuttgart la saison dernière de mémoire avait été un déclic pour lui sur son épanouissement au PSG » mentionne Bertrand Latour dans le Canal Football Club.
« C'est un match référence qui tombe à pic pour lui. »
Même si Le Havre n'est sûrement pas le club le plus dangereux que le PSG va affronter au cours de la saison, ce match pourrait beaucoup servir à Lucas Chevalier. Son quotidien a été chamboulé depuis son départ du LOSC, où il était en constante progression. « Peut-être que dans l’histoire de Chevalier, ce match contre le Havre va lui permettre de se libérer. Il n’y a que les matches à venir qui permettront de valider ou non cette théorie, mais il en avait besoin. Parce que son début de saison est poussif et ses histoires extra sportives l’ont aussi fragilisé avec l’histoire de ce like. Donc c’est un match référence qui tombe à pic pour lui » assure Bertrand Latour. Reste à savoir comment il réagira dans les prochaines semaines.