PSG : Nouvelle équipe pour Chevalier, il jubile !

Axel Cornic

Révélation au LOSC, Lucas Chevalier a franchi un nouveau palier cet été, en signant au Paris Saint-Germain. Un transfert qui a fait entrer le gardien de but dans une toute nouvelle galaxie et qui a notamment poussé Didier Deschamps à lui donner sa chance en équipe de France, à seulement 24 ans.

La fin d’année 2025 a été chargée en émotions pour Lucas Chevalier. Arrivé du LOSC, il doit répondre à une incroyable pression au PSG, où il succède tout de même à un joueur du niveau de Gianluigi Donnarumma. Mais pour le moment il tient le coup, ce qui est déjà une première grande victoire dans sa jeune carrière.

« Là, je suis officiellement international » Il y a tout de même eu un moment d’immense bonheur, puisque le 16 novembre dernier Chevalier a fêté sa toute première sélection en équipe de France, face à l’Azerbaïdjan (1-3). « Ça faisait une bonne année que j’étais sur les rassemblements mais je n’avais pas eu ma chance, je n’avais pas eu mes petites minutes. Donc là, je suis officiellement international » a confié le gardien du PSG à Téléfoot.