Chevalier - PSG : Le changement attendu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été le PSG a décidé d'opter pour Lucas Chevalier pour son gardien numéro 1 dans l'effectif, obligeant Gianluigi Donnarumma à quitter les lieux. Très attendu, l'ancien portier lillois présente un bilan mitigé depuis le début de la saison. Certains observateurs, à l'image de Bixente Lizarazu, en attendent un peu plus de sa part.

Championne d'Europe en titre, l'équipe du PSG a accueilli un nouveau gardien dans ses cages. Lucas Chevalier, en nette progression depuis quelques années à Lille, a débarqué dans un club d'une nouvelle grandeur. Le gardien français a connu une belle adaptation mais en termes de performances, certains attendent encore mieux de sa part.

Lucas Chevalier attendu au tournant Même si ses prestations sont loin d'être catastrophiques, certains en attendent beaucoup plus de la part de Lucas Chevalier. Il est vrai qu'il est arrivé dans un club qui bénéficie d'une exposition plus grande et ses performances sont scrutées dans le moindre détail. Certaines de ses sorties n'ont pas convaincu tout le monde... « Chevalier ? Il doit s’adapter à l’environnement, une équipe qui est plus dominante donc moins d’arrêt à faire donc plus de concentration. Après, un environnement médiatique à Paris qui est très puissant, sans pitié. Mais dès qu’on arrive dans un club, il faut mettre tout le monde d’accord. Il va falloir qu’il enchaine plein de performances positives pour qu’on arrête, qu’on le lâche un petit peu » explique Bixente Lizarazu dans Téléfoot.