«Une calamité» : Le vestiaire du PSG n’en peut plus de lui ?

Titulaire ce samedi face au Havre, Gonçalo Ramos a encore une fois déçu en débutant un match avec le PSG. Une performance exécrable relevée par Pierre Ménès, qui n’a pas été tendre avec le Portugais. Alors que le journaliste sportif a en de plus en plus marre de Ramos, voilà qu’au sein du vestiaire du PSG, cela pourrait également être de plus en plus le cas.

A quelques jours d’affronter Tottenham en Ligue des Champions, Luis Enrique avait fait tourner son équipe face au Havre. Le PSG s’était notamment présenté avec Gonçalo Ramos en attaquant de pointe. Titulaire, le Portugais n’a toutefois pas gagné des points. Une fois n’est pas coutume, Ramos est passé à côté de sa rencontre en débutant au coup d’envoi.

« A chaque fois qu’il est titulaire, c’est une calamité » Dans son analyse de la victoire du PSG, Pierre Ménès a alors dézingué Gonçalo Ramos. Sur Youtube, le journaliste a balancé : « Au rayon déception, on va me dire que je m’acharne mais encore une fois, Gonçalo Ramos… Paris l’a payé 80 patates, il joue contre Le Havre, je suis désolé, c’est un match où il doit minimum mettre un but. (…) Il a encore fait un match horrible. Bon, il va peut-être rentrer et marquer le but de la victoire contre Tottenham et on me dira « tu vois Ramos ». Toujours est-il que je suis désolé à chaque fois qu’il est titulaire, c’est une calamité. Et il n’a pas même pas fini le match d’ailleurs ».