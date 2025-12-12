PSG : C'est terminé pour Désiré Doué !

Amadou Diawara

Lors du déplacement du PSG à Lorient, Désiré Doué a dû sortir sur blessure. Après un mois et demi d'absence, le numéro 14 de Luis Enrique a signé son grand retour ce mercredi à Bilbao. Dans la soirée de samedi, Désiré Doué devrait retrouver une place de titulaire face à Metz.

Le 29 octobre dernier, Désiré Doué a été victime d'une lésion de grade 3 à la cuisse, et ce, sur la pelouse du FC Lorient : le Moustoir. Eloigné des terrains pendant plusieurs semaines, le numéro 14 du PSG a signé son grand retour ce mercredi soir.

Athletic-PSG : Désiré Doué est entré en jeu Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé à Bilbao pour affronter l'Athletic. De retour dans le groupe de Luis Enrique pour ce match, Désiré Doué est entré en jeu à San Mamés, et ce, à la 62ème minute de jeu.