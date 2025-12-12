PSG : C'est terminé pour Désiré Doué !

Lors du déplacement du PSG à Lorient, Désiré Doué a dû sortir sur blessure. Après un mois et demi d'absence, le numéro 14 de Luis Enrique a signé son grand retour ce mercredi à Bilbao. Dans la soirée de samedi, Désiré Doué devrait retrouver une place de titulaire face à Metz.
Le 29 octobre dernier, Désiré Doué a été victime d'une lésion de grade 3 à la cuisse, et ce, sur la pelouse du FC Lorient : le Moustoir. Eloigné des terrains pendant plusieurs semaines, le numéro 14 du PSG a signé son grand retour ce mercredi soir.
Athletic-PSG : Désiré Doué est entré en jeu
Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé à Bilbao pour affronter l'Athletic. De retour dans le groupe de Luis Enrique pour ce match, Désiré Doué est entré en jeu à San Mamés, et ce, à la 62ème minute de jeu.
Metz-PSG : Doué titularisé sur l'aile droite ?
Ce samedi soir, le PSG se déplace à Metz, et ce, pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait relancer Désiré Doué en tant que titulaire. D'après Le Parisien, l'international français devrait être aligné sur l'aile droite. Le calvaire de Désiré Doué est donc définitivement terminé.