Une star du PSG fond en larmes, l'annonce poignante !

Il y a quelques semaines, Achraf Hakimi était victime d’une grave blessure suite à un tacle de Luis Diaz face au Bayern Munich. Le latéral du PSG avait fondu en larmes et il est depuis en train de se soigner dans l’espoir de pouvoir disputer la CAN. Un gros coup dur qui avait particulièrement choqué son compatriote Bilal El Khannouss.
Quand Achraf Hakimi pourra-t-il de nouveau jouer avec le PSG ? La question se pose car depuis quelques semaines le latéral droit est blessé, lui qui avait été victime d’un très mauvais tacle de Luis Diaz lors du match face au Bayern Munich. Depuis ce jour-là, le Marocain se soigne, avec l’espoir de disputer la CAN.
Hakimi dans la liste du Maroc
Avant de rejouer avec le PSG, Achraf Hakimi pourra peut-être le faire avec le Maroc. En effet, le joueur du PSG a été appelé par Walid Regragui pour la CAN, mais impossible de savoir pour quel match le Parisien sera prêt. En tout cas ce dernier ne veut absolument pas louper la compétition qui aura lieu dans son pays.
« Ça m’a fait mal »
Les Marocains espèrent pouvoir compter sur Achraf Hakimi, à l’image de Bilal El Khannouss, coéquipier en sélection du joueur du PSG. Dans une interview accordée à Foot Mercato, le pensionnaire de Stuttgart a confié avoir eu mal pour le Parisien lorsqu’il a vu les images du tacle de Luis Diaz. « Je regardais le match à la maison. Dès que j’ai vu le tacle et que je l’ai vu pleurer, ça m’a fait mal. Ça fait mal de voir Achraf comme ça. On est très contents de l’avoir déjà vu recommencer à courir. Sur le moment, je lui ai envoyé un message, à son frère aussi. Ce n’est pas facile de voir un joueur, un coéquipier, un frère se blesser quelques semaines avant une compétition, sachant l’importance de cette compétition. Surtout connaissant aussi l’importance d’Achraf dans notre groupe. C’était dur mais al hamdoulilah, on est contents qu’il puisse reprendre. »