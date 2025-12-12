Une star du PSG fond en larmes, l'annonce poignante !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Achraf Hakimi était victime d’une grave blessure suite à un tacle de Luis Diaz face au Bayern Munich. Le latéral du PSG avait fondu en larmes et il est depuis en train de se soigner dans l’espoir de pouvoir disputer la CAN. Un gros coup dur qui avait particulièrement choqué son compatriote Bilal El Khannouss.

Quand Achraf Hakimi pourra-t-il de nouveau jouer avec le PSG ? La question se pose car depuis quelques semaines le latéral droit est blessé, lui qui avait été victime d’un très mauvais tacle de Luis Diaz lors du match face au Bayern Munich. Depuis ce jour-là, le Marocain se soigne, avec l’espoir de disputer la CAN.

Hakimi dans la liste du Maroc Avant de rejouer avec le PSG, Achraf Hakimi pourra peut-être le faire avec le Maroc. En effet, le joueur du PSG a été appelé par Walid Regragui pour la CAN, mais impossible de savoir pour quel match le Parisien sera prêt. En tout cas ce dernier ne veut absolument pas louper la compétition qui aura lieu dans son pays.