OM : Départ au Real Madrid, l'annonce officielle !

Alexis Brunet

Si les professionnels disputent la Ligue des champions, les moins de 19 ans sont eux engagés en Youth League et on connait les adversaires des équipes françaises pour les 16èmes de finale. L’OM se rendra en Espagne pour affronter le Real Madrid, le PSG sera opposé au Dinamo Minsk et l’AS Monaco a hérité du Club Bruges.

Cette saison, l’OM a déjà affronté le Real Madrid en Ligue des champions. Les coéquipiers de Mason Greenwood s’étaient inclinés 2-1 à cause d’un doublé de Kylian Mbappé. Les Marseillais vont avoir une opportunité de prendre leur revanche, mais chez les jeunes.

