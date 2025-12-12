Divorce en vue : Laure Boulleau est remontée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement très agacée du traitement réservé à Xabi Alonso dont le divorce avec le Real Madrid semble se préciser de jour en jour, Laure Boulleau n'a pas hésité à monter au créneau mercredi soir dans le Canal Football Club. Et le consultante a confié tout le bien qu'elle pense de l'entraîneur espagnol.

Nommé au poste d'entraîneur du Real Madrid l'été dernier, Xabi Alonso pourrait voir son règne se terminer beaucoup plus rapidement que prévu ! En effet, le club merengue traverse une période assez délicate sur le plan sportif, à l'image de la nouvelle défaite concédée mercredi soir à domicile contre Manchester City en Ligue des Champions (1-2). Mais de son côté, Laure Boulleau a du mal à imaginer un divorce aussi prématuré entre Alonso et le Real Madrid, et elle l'a fait savoir dans le Canal Football Club.

« Persuadée que c’est un super coach » « S’ils ont perdu le goût de travailler, il y a un réel problème. J’ai plutôt tendance à défendre Xabi Alonso. Je suis très déçue de voir ce coach en danger, je suis persuadée que c’est un super coach. Il est capable de coacher des superstars, mais il faut retrouver un groupe qui a envie de travailler. Je pense que ce n’est pas le cas de tout le monde », a confié Laure Boulleau, qui espère donc que Xabi Alonso parviendra à sauver sa tête, elle qui remet plutôt la faute sur certains joueurs du Real Madrid qui n'en font pas assez sur le terrain.